Vali Dağlı: "Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizden"

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye'nin en büyük güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye'nin en büyük güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 39. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Dağlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki benzerlerine oranla çok daha yüksek bir kapasite, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili olmasının yanı sıra jeopolitik konumu itibariyle de son derece stratejik bir öneme sahip olan ülkemizin ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizdendir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hem hukuku, hem kamu düzenini, hem de vicdan ve merhameti elden bırakmayan, sadece göç ve kaçakçılıkla mücadele de değil, deniz kirliliğiyle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri ve afetlerde de etkin görev alan Mavi Vatanın fedakar ve cesur kahramanları, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle hareket ederek kendilerini sürekli yenilemekte, her geçen gün teknik ve fiziki kapasitesini genişleterek, özellikle küresel çapta etki oluşturan çalışmalarına her gün bir yenisini daha eklemekte, başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, beyaz üniformalarıyla milletimizin tertemiz vicdanının temsilcileri olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, şehadete ulaşmış kahramanlarımızı rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı