Vali Dağlı: "Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizden"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Dağlı: "Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizden"

Vali Dağlı: 'Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizden'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye'nin en büyük güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Türkiye'nin en büyük güvencelerinden biri olduğunu söyledi.

Vali Zülkif Dağlı, Sahil Güvenlik Komutanlığı 39. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Dağlı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dünyadaki benzerlerine oranla çok daha yüksek bir kapasite, kabiliyet ve sorumluluk sahasına sahip olan Sahil Güvenlik Komutanlığımız, üç tarafı denizlerle çevrili olmasının yanı sıra jeopolitik konumu itibariyle de son derece stratejik bir öneme sahip olan ülkemizin ve ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizdendir. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken hem hukuku, hem kamu düzenini, hem de vicdan ve merhameti elden bırakmayan, sadece göç ve kaçakçılıkla mücadele de değil, deniz kirliliğiyle mücadele, arama kurtarma faaliyetleri ve afetlerde de etkin görev alan Mavi Vatanın fedakar ve cesur kahramanları, üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle hareket ederek kendilerini sürekli yenilemekte, her geçen gün teknik ve fiziki kapasitesini genişleterek, özellikle küresel çapta etki oluşturan çalışmalarına her gün bir yenisini daha eklemekte, başarılarıyla bizleri gururlandırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle, beyaz üniformalarıyla milletimizin tertemiz vicdanının temsilcileri olan Sahil Güvenlik Komutanlığımızın 39. Kuruluş Yıl Dönümünü kutluyor, şehadete ulaşmış kahramanlarımızı rahmet, gazilerimizi şükranla anıyorum." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Muharrem İnce Vladimir Putin Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Hülya Avşar Enis Arıkan Burcu Biricik
Spor Aytaç Kara Burak Yılmaz Nihat Özdemir Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Dağlı: "Sahil Güvenlik Komutanlığı ulusal çıkarlarımızın korunmasında en büyük güvencelerimizden" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.06.2021 15:20:11. #1.13#

title