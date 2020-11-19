Vali Dağlı'nın 'hayvan' hassasiyeti
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Vali Dağlı'nın 'hayvan' hassasiyeti

19.11.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.11.2020 12:33
Vali Dağlı'nın 'hayvan' hassasiyeti

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Havza ilçesinde bir köpeğe yapılan insanlık dışı hareketin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, İl Hayvan Koruma Kurulu'nun acilen toplanmasını istedi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Havza ilçesinde bir köpeğe yapılan insanlık dışı hareketin kendisini derinden üzdüğünü belirterek, İl Hayvan Koruma Kurulu'nun acilen toplanmasını istedi.

Vali Dr. Zülkif Dağlı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Vali Dağlı, kurumun çalışmaları hakkında Bölge Müdürü Halim Özdemir'den brifing aldı. Ziyarette, Havza ilçesinde bir köpeğe yapılan insanlık dışı hareketin kendisini derinden üzdüğünü belirten Vali Dağlı, konuyla ilgili İl Hayvan Koruma Kurulu'nun acilen toplanması talimatını verdi. Vali Dağlı ayrıca, hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi bulunmayan ilçelerde bakımevi ve rehabilitasyon merkezi kurulması için ivedilikle çalışma yapılmasını istedi. - SAMSUN

Vali Dağlı'nın 'hayvan' hassasiyeti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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