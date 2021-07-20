Vali Dağlı: "Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım"
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Vali Dağlı: "Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım"

Vali Dağlı: 'Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bayram namazını, vatandaşlarla birlikte Covid-19 tedbirleri kılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bayramda vakaların artmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Bayram namazını, vatandaşlarla birlikte Covid-19 tedbirleri kılan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bayramda vakaların artmaması için vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bayram namazını, vatandaşlarla birlikte Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kurallarına riayet ederek Büyük Camii'nde kıldı. Vatandaşlarla bayramlaşan Vali Dağlı, Covid-19 vaka sayılarında düşüş yaşandığını fakat salgın tehdidinin devam ettiğini belirterek, "Bu bayram da mümkün olduğunca telefonla bayramlaşmaya, kurban kesimi ile et dağıtımı sırasında hijyen konusunda daha hassas olmaya, maske ve mesafe kuralına uymaya dikkat etmemiz gerekmektedir" dedi. - SAMSUN

Vali Dağlı: 'Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım'
Vali Dağlı: 'Mümkün olduğunca telefonla bayramlaşalım'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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