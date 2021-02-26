Vali Dağlı, Kavak ilçesini ziyaret etti
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Vali Dağlı, Kavak ilçesini ziyaret etti

26.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:52
Vali Dağlı, Kavak ilçesini ziyaret etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Kavak ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Dağlı, Kaymakam Ömer Saygılı, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Furkan Göktürk, Emniyet Müdürü Ahmet Yöntem ve daire amirleri ile bir araya geldi.

Cuma namazını Tarihi Yörgüç Paşa Camisi'nde kılan Dağlı, daha sonra Atatürk Park ve Meydanı'nda incelemelerde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında maske takma, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulunan Dağlı, ardından Kaymakam Ömer Saygılı'dan ilçe hakkında bilgi aldı.

Kavak Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) de incelemelerde bulunan Vali Dağlı, OSB Müdürü Ali İhsan Uzun ve yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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