Vali Dağlı: "Kadınlar bizim diğer yarımız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Vali Dağlı: "Kadınlar bizim diğer yarımız"

25.11.2020 17:53 | Son Güncelleme: 25.11.2020 18:24

Vali Dağlı: "Kadınlar bizim diğer yarımız" Toplum Destekli Polislik'ten KADES'e dijital tanıtım Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Kadınlar bizim diğer yarımız.

Vali Dağlı: "Kadınlar bizim diğer yarımız"

Toplum Destekli Polislik'ten KADES'e dijital tanıtım

SAMSUN - Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "Kadınlar bizim diğer yarımız. Diğer yarımız olmasa hiçbir zaman bu dünyada bizim mutlu ve mesut yaşamamız mümkün değil" dedi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Kritik toplantı öncesi konuşan Bilim Kurulu üyesi karamsar bir tablo çizdi
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Hepimizin evinde bulunuyor! Koronanın çoğalmasını önleyip virüsleri yok ediyor
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" nedeniyle Kadın Acil Destek İhbar Sistemi Uygulaması tanıtımı gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtıma Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı da katıldı. Vali Dağlı kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet eylemlerini engellemek adına geliştirilen bu uygulamayı faydalı bulduğunu dile getirdi.

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, "KADES uygulamasını son derece önemsiyoruz. Çünkü kullanımı çok kolay. Hemen indirmek suretiyle kolay bir uygulaması var. Yardım için her zaman başvurulabilecek bir uygulama olduğunu biliyoruz. Uygulamanın kullanımının artırılmasını istiyoruz. O yüzden bugün ve bu hafta bir dizi etkinlik gerçekleştiriyoruz. Olması gereken sağlam aile temeline dayalı birliktelikler. Çünkü kadınlar bizim diğer yarımız. Diğer yarımız olmasa hiçbir zaman bu dünyada bizim mutlu olmamız ve mutlu mesut yaşamamız mümkün değil. Bu manada diğer yarımızı da aynı kendimiz gibi empati yapmak suretiyle bu birlikteliği oluşturacağız inşallah" dedi.

Yapılan dijital tanıtım beğeni topladı.

Vali Dağlı: 'Kadınlar bizim diğer yarımız'
Vali Dağlı: 'Kadınlar bizim diğer yarımız'
Vali Dağlı: 'Kadınlar bizim diğer yarımız'
Vali Dağlı: 'Kadınlar bizim diğer yarımız'
Vali Dağlı: 'Kadınlar bizim diğer yarımız'
Vali Dağlı: 'Kadınlar bizim diğer yarımız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜNSAL KARKA

İlgili Haberler

Vali Şahin: '(Kovid-19) Batman diğer şehirlere oranla iyi bir durumda'
Vali Şahin: "(Kovid-19) Batman diğer şehirlere oranla iyi bir durumda"
Gül: 'Bizim için mesele istatistik meselesi değildir, bizim için mesele bir adalet meselesidir'
Gül: "Bizim için mesele istatistik meselesi değildir, bizim için mesele bir adalet meselesidir"
Vali Çelik: 'Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranış ve tutumu asla kabul etmiyoruz'
Vali Çelik: "Kadına yönelik şiddet içeren hiçbir davranış ve tutumu asla kabul etmiyoruz"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar İlham Aliyev Fahrettin Koca Alaattin Çakıcı Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Enes Batur Acun Ilıcalı Funda Eryiğit
Spor Mert Günok Caner Erkin Deniz Türüç Hakan Çalhanoğlu Robert Prosinecki
Tüm Haberler Ölü Türk Antalya Bülent Arınç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Dağlı: "Kadınlar bizim diğer yarımız" - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 18:24:51. #1.14#
title