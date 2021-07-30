Vali Dağlı ilk kez açıkladı: "Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybetti"
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Vali Dağlı ilk kez açıkladı: "Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybetti"

İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka - Haberler | Sağlık

Vali Dağlı ilk kez açıkladı: "Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybettik" Bir zamanlar Türkiye'nin en riskli ili olan Samsun'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını ilk kez açıklayan Samsun Valisi Doç. Dr.

Vali Dağlı ilk kez açıkladı: "Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybettik"

SAMSUN - Bir zamanlar Türkiye'nin en riskli ili olan Samsun'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısını ilk kez açıklayan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Samsunumuzda 12 tane sağlıkçımızı ve 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik" dedi.

Korona virüs vakalarında bir zamanlar en yüksek riskli il olarak başı çeken Samsun'da yüz binde 678,72 ile görülen zirvenin ardından vaka oranı yüz binde 47,22'e kadar geriledi. 5 hafta Türkiye'nin en riskli ili olarak zirvede yer tutan Samsun, zor günler atlattı. Yoğun bakım doluluk oranları yüksek seyretti. Kimi zaman ek yoğun bakım servisleri açıldı. Sağlıkçılar bu dönemde mesai mefhumu gözetmeden çalıştı. Bunlar nispeten geride kalırken, yaşanan 1.5 yılda Samsun 3 binin üzerinde vatandaşını korona virüsüne kaybetti.

10-16 Temmuz haftalık Kovid-19 tablosuna göre Türkiye'de korona virüsünden hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 50 bin 450. Buna göre en iyi ihtimalle 3 bin rakamı baz alındığında toplam vefat sayısı arasında Samsun'un yeri yaklaşık yüzde 6 olarak görülüyor. Samsun'un şu andaki aşılama yüzdesi ise 66,9 olarak görülüyor.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı bir günde 55 bin 555 aşılama yapmayı hedefleyen kampanyanın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Dağlı konuşmada şu ana kadar dile getirilmeyen bir bilgi de vererek, "Değerli arkadaşlar 1.5 yıl süre zarfında önemli sıkıntılar yaşadık bildiğiniz gibi. Sağlıkçılarımızı kaybettik. 12 tane sağlıkçımızı kaybettik. Samsunumuzda 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Onun haricinde yine esnaflarımız dükkanlarını kapatmak durumunda kaldı. Okullarımız kapandı. Üniversitelerimiz açılamadı. Ancak bu aşı kampanyasından sonra yeni bir dönemle, yeni bir atılımla, yeni bir trendle inşallah Samsunumuzda yüzde 75 aşı oranına ulaşmak suretiyle inşallah maviye dönen illerden biri olacağız. İnşallah Karadeniz'de ilk maviye dönen il biz oluruz büyükşehirler içerisinde. Bu manada bu kampanyayı önemsiyoruz" sözlerini kullandı.

Vali Dağlı ilk kez açıkladı: 'Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybetti'
Vali Dağlı ilk kez açıkladı: 'Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybetti'
Vali Dağlı ilk kez açıkladı: 'Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybetti'
Vali Dağlı ilk kez açıkladı: 'Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı Kovid'den kaybetti'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ünsal Karka

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