Vali Dağlı: "Hep birlikte duyarlı olmalıyız"
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Vali Dağlı: "Hep birlikte duyarlı olmalıyız"

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Terme ilçesinde kamu dairelerini ve esnafı ziyaret ederek korona virüsle ilgili tedbirlere dikkat edilmesini ve maske kullanımının ihmal edilmemesini istedi.

Vali Dağlı:
19.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 19.08.2020 17:09

Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Terme ilçesinde kamu dairelerini ve esnafı ziyaret ederek korona virüsle ilgili tedbirlere dikkat edilmesini ve maske kullanımının ihmal edilmemesini istedi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, bir dizi programlar için Terme ilçesine ziyarette bulundu. İlçe Kaymakamlığını, Belediye Başkanlığını, Ziraat Odasını, Ticaret Odasını ve Esnaf Odasını ziyaret eden Vali Dağlı, ilçedeki esnaflara korona virüsle mücadele kapsamında maske kullanımının büyük öneme sahip olduğunu hatırlattı.

Vali Dağlı'yı, Kaymakamlık binası önünde Terme Kaymakam Murat Zadeleroğlu, Belediye Başkanı Yardımcısı Kemal Alemdar ve ilçe protokolü karşıladı. Terme Kaymakamı Zadeleroğlu, ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vali Dağlı'ya ilçe hakkında bilgiler verdi. Vali Dağlı, burada yaptığı açıklamada vatandaşların çeşitli alanlarda daha huzurlu bir şekilde yaşamlarını sürdürmesi konusunda görüş alışverişinde bulunmak için ilçe ziyaretlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

İlçedeki mülki dairelerin ziyaretinden sonra restorasyon çalışması yeni tamamlanan Terme tarihi Pazar Camisi'ni ziyaret eden Vali Dağlı, "Samsun bölgesinde, Pazar Camisi'nde olduğu gibi bu tür çivisiz camiler yaygın. Bölgenin kültürüne katkıda bulunan Pazar Camisi, günümüze kadar sağlıkla aktarılan tarihi yapıtlar arasında yerini alıyor" diye konuştu.

Vatandaşlara korona uyarısı

Vali Dağlı, ilçede esnafları ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında hep birlikte bu duruma dikkat kesilmeli ve duyarlı olmalıyız. Özellikle maske kullanımı ihmal edilmemesi gereken bir husus" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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