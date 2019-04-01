Vali Dağlı Halkı Dinleyecek

Her ay düzenli olarak vatandaşların sorunlarının çözülmesi için Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan Halk Günü tarihi belli oldu. Halk gününe katılmak ve sorunlarını Vali'ye iletmek isteyenler, Valilik Yazı İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilecek.

Düzcelilerin sorunlarını ilin en üst makamına ileterek çözümünün kısa sürede bulunması için yapılan, Vali Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında bütün kurum müdür ve idarecilerinin de katıldığı Halk Günü 2 Nisan'da yapılacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılması planlanan toplantı saat 14.00'te başlayacak. Düzce Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada; "İlimiz Valisi Sayın Dr. Zülkif Dağlı tarafından 02 Nisan 2019 Salı günü saat 14.00'da Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda "Halk Toplantısı" yapılacaktır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA