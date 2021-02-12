Vali Dağlı, eski Vezirköprü Devlet Hastanesi binasının değerlendirileceğini bildirdi

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski Vezirköprü Devlet Hastanesi binasının nasıl değerlendirileceği ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski Vezirköprü Devlet Hastanesi binasının nasıl değerlendirileceği ile ilgili çalışma yapacaklarını belirtti.

Yeni hizmete giren 200 yataklı Vezirköprü Devlet Hastanesini ziyaret eden Dağlı, Başhekim Uzm. Dr. Osman Karakuş'tan bilgi aldı.

Hastane binasında ve aşı çalışmalarıyla ilgili incelemelerde bulunan Dağlı, muayene için hastanede bulunan vatandaşlarla sohbet etti.

Vezirköprü Devlet Hastanesinin eski binasını da gezen Dağlı, bu binanın yeniden hizmete açılacağını söyledi.

Ardından Vezirköprü Kaymakamlığına giden Dağlı, gazetecilere, yeni hastane binasında 100 yatağın 200'e çıkarıldığını söyledi.

Yeni binanın eskisine oranla kapalı alan bakımından da üç katı büyüklükte olduğunu anlatan Dağlı, "Modern ve her türlü tıbbi donanımın en üst seviyede olduğu bu hastanemiz Vezirköprü ilçemize hayırlı olsun. Devlet hastanesinin önceki binasının ne olacağı ile ilgili çalışma yapıyoruz. Yerini gördük, üzerinde fikir alışverişi yaptıktan sonra nasıl değerlendirileceğini, Vezirköprü halkının lehine nasıl bir hizmette sunulabilir diye bir çalışma yapacağız." dedi.

Dağlı, Kovid-19 salgını sürecinde vatandaşların kurallara uyduğunu gördüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Aşılama çalışmalarını da yerinde gördük, gayet başarılı. Tüm sağlık çalışanlarımıza özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Pandemi ile mücadele duyarlılığımızın devam etmesi gerekiyor. Tehlike geçmiş değil, bunu bilelim ve kurallara uymaya devam edelim. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım."

Ziyaretlere Vezirköprü Kaymakamı Kudret Kurnaz, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca