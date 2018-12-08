Vali Dağlı, "Düzce Çok Daha Gelişmiş Bir Şehir Haline Gelecektir"

DÜZCE(İHA) –Vali Dr. Zülkif Dağlı Düzce'nin il oluşunun 19. yıldönümü nedeniyle yayınladığı mesajında önümüzdeki yıllarda da yapılacak yeni yatırımlarla Düzce'nin çok daha gelişmiş bir şehir haline geleceğini söyledi.

Düzce il oluşunun 19. Yılı nedeniyle Vali Dr. Zülkif Dağlı bir kutlama mesajı yayınladı. Vali Dağlı mesajında "İlimiz 9 Aralık 1999 tarihinde Kanun Hükmünde Kararname ile il statüsüne kavuşturulmuştur. İl oluşunun 19. yılında Düzce, sahip olduğu turizmi, ekonomisi, eğitimi ve mevcut potansiyelleriyle ulaşmak istediği refah düzeyine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Düzce'nin ekonomik, sosyal, kültürel ve beşeri yönden daha iyi yerlere gelmesi için kamu kesimi; özel kesim ve sivil toplum kuruluşları ile birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdürmektedir. İlimizi bu günden daha güzel, daha müreffeh günlere taşıma gayreti içinde olacağız. İlimiz altyapıdan üstyapıya, eğitimden sağlığa, sosyal hizmetlerden spor ve kültür hizmetlerine varıncaya kadar her konuda önemli gelişmeler kaydetmiştir. Halen de birçok proje ve yatırım devam etmektedir. Önümüzdeki yıllarda da yapılacak yeni yatırımlarla Düzce çok daha gelişmiş bir şehir haline gelecektir. Bu vesileyle bu güne kadar Düzce'nin sorunlarının çözümünde destek olan ve katkıda bulunan tüm kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ediyorum. Mutlu, huzurlu ve refah düzeyi daha yüksek bir gelecek temennisiyle Düzceli hemşerilerimize saygı ve sevgiler sunuyorum" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE