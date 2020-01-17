Vali Dağlı Düzce birincisini ödüllendirdi
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Vali Dağlı Düzce birincisini ödüllendirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış'ı ödüllendirdi.

17.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 17.01.2020 13:42
Vali Dağlı Düzce birincisini ödüllendirdi

DÜZCE(İHA) – Düzce Valisi Dr. "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış'ı ödüllendirdi.


Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kooperatifçilik" konulu resim yarışmasında Düzce il birincisi olan İsmet Paşa Ortaokulu öğrencisi Eslem Danış oldu. Vali Zülkif Dağlı, il birincisini Eslem Danış'ı makamında kabul etti. Başarılarının devamını dileyen Vali Dağlı öğrenciye resim seti hediye etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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