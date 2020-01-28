Vali Dağlı depreminde görev alan DAKE'ye teşekkür etti

28.01.2020 16:21 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:26

Düzce'den yardım çalışmalarına destek vermek için Elazığ'a giden Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE) geri döndükten sonra Vali Dr. Zülkif Dağlı'yı ziyaret etti. Dağlı, yaptıkları çalışmalardan dolayı ekip üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.



Vali Dr. Zülkif Dağlı, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından yardımda bulunmak için bölgeye giden DAKE ekibini unutmadı. Gönüllü üyelerden oluşan ekip, Düzce'ye döndükten sonra Vali Dağlı'yı makamında ziyaret etti. Vali Dağlı da deprem bölgesine giden ekibe teşekkür belgesi verdi.



Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Dağlı, "Geçen hafta ülke olarak büyük bir afet yaşadık. Tabi ki Düzce'de bu konuda önemli tecrübe var. Bu acı bir tecrübeye dönüşmüş durumda. Bu arada sizler de kendinizi yetiştirdiniz. AFAD ekiplerimizle birlikte sizler de güzel bir gönüllü ekip olarak ortaya çıktınız. Önceden sizlerle birkaç deneme programı yapmıştık. Ali Bey vasıtasıyla orada yaptığınız çalışmalar konusunda bilgimiz oldu. Yaptığınız çalışmaların bilgisini aldık. Ulusal basındaki fotoğraflarda da sizin içinde bulunduğunuz çalışmaları gördüm. Güzel bir çalışma oldu. Bu anlamda sizlere çok teşekkür ediyoruz. En önemli bir can kurtarmaktır. Elazığ'a kadar bu hevesle, bu istekle gidildi. Tabi sonuca da ulaşıldı ve iki tane vatandaşımızı sağ kurtardınız. Kalanları da bulmamız gerekiyordu ve siz 5 tanesini daha buldunuz. Sırtınızda Düzce yazısını görünce açıkçası hepimizin hoşuna gitti. İnşallah Allah başka dertler, felaketler, depremler vermesin. Sel felaketini de birlikte yaşadık ve orada da güzel çalışmalarınız olmuştu. Düzce'miz depremi ağır yaşayan illerimizin başında geliyor. Hatta geçen gün Cumhurbaşkanımız depremden bahsederken Düzce depremini de andı. Çünkü Düzce depremi önemli bir depremdi. Gönüllülük tabi ki güzel bir çalışmadır. Bunları biraz daha arttırmamız gerekiyor" ifadelerinde bulundu.



Ziyaret toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. - DÜZCE

Kaynak: İHA