Vali Dağlı'dan Yeni Yıl Mesajı

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dağlı mesajında, hayata dair acı ve tatlı olayları, sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla Düzceli hemşehrileri ile birlikte girmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Yeni yılın insanlığa barış getirmesini, milletin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini dileyen Dağlı, şunları kaydetti:

"2018 yılı, gerek küresel ölçekte, gerekse ülkemiz ve ilimizde önemli olayların ve birçok değişimin yaşandığı bir yıl oldu. Güzel bir Düzce için İlimizde özellikle kamu hizmetlerinin etkin, verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesi Düzce'mizin daha müreffeh daha huzurlu ve geleceğe güvenle bakan bir il olması için 2018 yılında yürüttüğümüz çalışmalarımızı, 2019 yılında da artırarak sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın yeni yıla huzur ve güven içinde girmeleri için başta güvenlik, trafik, sağlık ve gıda denetimleri olmak üzere her türlü tedbir alınmıştır. Olumsuz hava durumlarının yaşandığı kış şartlarında ilimizde yeni yıl sevincinin hüzne dönüşmemesi için, özellikle sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları hususunu da bu vesileyle hatırlatmak isterim."

Kaynak: AA