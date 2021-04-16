Vali Dağlı'dan sırası gelenlere aşı hatırlatması
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Vali Dağlı'dan sırası gelenlere aşı hatırlatması

Vali Dağlı'dan sırası gelenlere aşı hatırlatması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tüm korona tedbir ve kurallarına hassasiyetle uyulması uyarısında bulunarak, "Sırası gelen vatandaşlarımız gecikmeksizin aşılarını yaptırsınlar" dedi.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, tüm korona tedbir ve kurallarına hassasiyetle uyulması uyarısında bulunarak, "Sırası gelen vatandaşlarımız gecikmeksizin aşılarını yaptırsınlar" dedi.

Havza ilçesinde korona virüsle mücadele kapsamında yürütülen denetimler, Kovid-19 vaka sayılarındaki artışın sebepleri ve alınan tedbirlerin görüşüldüğü değerlendirme toplantısı, Vali Zülkif Dağlı'nın başkanlığında, Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve ilçe müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Kısmi kapanma tedbirleri ve Ramazan ayıyla birlikte sosyal hareketliliğin azalacak olmasıyla, korona virüs vaka sayılarının kontrol altına alınabilmesi için önemli bir fırsat yakalandığını dile getiren Vali Dağlı, "Bir süre daha tüm tedbir ve kurallara hassasiyetle uyalım. Sırası gelen vatandaşlarımız gecikmeksizin aşılarını yaptırsınlar. Hem bayram hem de yaz aylarına çok daha sağlıklı ve huzurlu bir şekilde gireceğimize inancımız tam" diye konuştu.

Başkan bıçak hediye etti

Samsun Valisi Zülkif Dağlı ziyaret programı kapsamında Havza Belediyesine geçerek Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile bir süre görüştü. Başkan Özdemir'in makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Sebahattin Özdemir, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya Havza Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdi. Ziyaretin sonunda Özdemir, Vali Dağlı'ya üzerinde ismi yazılı olan bıçak hediye etti. Başkan Özdemir ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyaretlerinden ötürü teşekkür ederek, "Samsun Valisi Sayın Zülkif Dağlı'ya Havza Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgiler verdik ve görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Valimize ilçemize vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Vali Dağlı'dan sırası gelenlere aşı hatırlatması
Vali Dağlı'dan sırası gelenlere aşı hatırlatması
Vali Dağlı'dan sırası gelenlere aşı hatırlatması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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