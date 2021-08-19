Vali Dağlı'dan Samsun'un aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasında yer alması dolayısıyla teşekkür paylaşımı Açıklaması
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Vali Dağlı'dan Samsun'un aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasında yer alması dolayısıyla teşekkür paylaşımı Açıklaması

Vali Dağlı'dan Samsun'un aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasında yer alması dolayısıyla teşekkür paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentin ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki düşük riskli iller arasında yer aldığını bildirdi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentin ilk doz aşılanma oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategorideki düşük riskli iller arasında yer aldığını bildirdi.

Vali Dağlı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Samsun halkının desteği ve sağlık çalışanlarının gayretiyle ilk doz koronavirüs aşısını olan vatandaşlar sayesinde düşük riskli iller arasındaki yerlerini aldıklarını belirtti.

Dağlı, "Bu güzel gelişme vesilesiyle aşının gücüne inanarak ilk fırsatta aşısını yaptıran tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk doz aşısını yaptırmamış yüzde 24,7'lik kesimde yer alan vatandaşların aşılarını bir an önce olmaları gerektiğini vurgulayan Dağlı, şunları kaydetti:

"Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın kısa süre sonra başlayacak olan eğitim-öğretimin yanı sıra sosyal ve ekonomik hayatımızın da bir daha kısıtlamalardan olumsuz etkilenmemesi adına hassasiyet göstererek bir an önce aşılarını yaptırmalarını, ilk doz aşısını olan vatandaşlarımızdan da toplumsal bağışıklığın tam olarak sağlanması için büyük önem arz eden ikinci doz aşılarını ertelemeden yaptırmalarını istirham ediyorum."

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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Vali Dağlı'dan Samsun'un aşılanma oranıyla düşük riskli iller arasında yer alması dolayısıyla teşekkür paylaşımı Açıklaması - Haberler
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