Vali Dağlı'dan öldüresiye darp edilen kadının küçük kızına moral
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Vali Dağlı'dan öldüresiye darp edilen kadının küçük kızına moral

07.03.2021 14:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 15:02
Vali Dağlı'dan öldüresiye darp edilen kadının küçük kızına moral

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski kocası tarafından şiddet uygulanan kadının küçük kızını ziyaret ederek moral verdi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Zülkif Dağlı, eski kocası tarafından şiddet uygulanan kadının küçük kızını ziyaret ederek moral verdi.

Eski kocası tarafından öldüresiye dövülen kadını hastanede ikinci kez ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi alan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, ardından mağdurenin anne ve babası ile küçük kızının yaşadığı evi ziyaret etti. Moral ziyaretinde bulunan Vali Dağlı, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü psikolojik destek ekipleriyle birlikte bundan sonra çocuğun ve ailenin yanında olacaklarını bildiren Dağlı, küçük kıza oyuncak hediye etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Muharrem İnce Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Eda Ece Hakan Taşıyan İbrahim Selim
Spor Cüneyt Çakır Ünal Karaman Mete Kalkavan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Vali Dağlı'dan öldüresiye darp edilen kadının küçük kızına moral - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 15:02:32. #1.16#
title