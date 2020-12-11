Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı
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Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı

11.12.2020 22:40 | Son Güncelleme: 11.12.2020 22:46

Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da son zamanlarda artan vaka sayılarının ardından öğretmen ve öğrencilere seslenerek, akraba ziyaretleri yapılmaması konusunda çevrelerine uyarıda bulunmalarını istedi.

Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı

SAMSUN - Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da son zamanlarda artan vaka sayılarının ardından öğretmen ve öğrencilere seslenerek, akraba ziyaretleri yapılmaması konusunda çevrelerine uyarıda bulunmalarını istedi.

Korona virüsü vaka sayılarının en çok artan illerinden biri olan Samsun'da Vali Dağlı, videolu bir mesaj yayınlayarak, öğretmen ve öğrencilere seslendi. Akraba ziyaretlerinin yapılmaması konusunda uyarılarda bulunan Dağlı, öğretmen ve öğrencilerden bu konuda destek istedi.

Öğretmen ve öğrencilere seslenen Dağlı, şunları söyledi:

"Salgın sürecinde ülkemizin uzaktan eğitimde sağladığı başarı, dünyanın takdirini toplamaktadır. Bu takdir sizedir. Eylül ayında kademeli olarak eğitime başladığımız günlerde, okulları pandemi sürecinde en güvenilir yerler yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayrıca vefa sosyal destek gruplarında görev alan öğretmenlerimizin çabaları, kıymetli büyüklerimizin gönlünde yer etmiştir. Şimdi öğretmenlerimize ve öğrencilerimize bir görev daha düşüyor; ilimizde son günlerde yaşanan vaka artışının önüne geçebilmek için, lütfen ailenizi ve çevrenizi eş, dost, akraba ziyareti yapmamaları ve işleri yoksa evden çıkmamaları konusunda uyaralım. İnşallah okullarımız yine açılacak ve özlediğimiz her şeye yeniden kavuşacağız. Şimdi az daha sabır, daha çok dikkat, daha çok tedbir zamanı. Hepinize sağlıklı ve başarılı günler diliyorum.

Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı
Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı
Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı
Vali Dağlı'dan öğretmenler ve öğrencilere çağrı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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