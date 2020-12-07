Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "yoğun bakımda daha fazla artışa tahammülümüz yok" açıklaması
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan "yoğun bakımda daha fazla artışa tahammülümüz yok" açıklaması

07.12.2020 16:15 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:36
Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentteki yoğun bakım servislerinde yaşanan doluluk oranlarına ilişkin, "Biz ek yatakların ilavelerini yaptık. Oksijen cihazları gibi gerekli cihazların da takviyelerini yaptık. Ancak daha fazlasına tahammülümüz yok açıkçası. Onun için daha fazla kesinlikle arttıramayız.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentteki yoğun bakım servislerinde yaşanan doluluk oranlarına ilişkin, "Biz ek yatakların ilavelerini yaptık. Oksijen cihazları gibi gerekli cihazların da takviyelerini yaptık. Ancak daha fazlasına tahammülümüz yok açıkçası. Onun için daha fazla kesinlikle arttıramayız. Artarsa sıkıntıya girebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Şu an için tolere edebilir durumdayız." dedi.

Vali Dağlı, Cumhuriyet Meydanı'nda katıldığı bir tören sonrası gazetecilere, koronavirüsle mücadelenin, en önemli gündem maddeleri olduğunu vurguladı.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Samsun halkının büyük duyarlılık gösterdiğini ifade eden Dağlı, "Samsunlu vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurullara uyma noktasında gerçekten hassas davrandıklarını özellikle ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Dağlı, Samsun'un, Sağlık Bakanının açıklamalarının ardından basın yayın kuruluşlarında gündeme geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz bunu bir an önce telafi etmek ve seviyeyi normalleştirmek üzere çalışmalara can havliyle devam ediyoruz. En üst, azami, elimizde ne varsa tüm imkanları kullanmak suretiyle durumu normalleştirmek için uğraşıyoruz. Burada tüm kurumlarımızla çalışmalarımız devam ediyor. Biz hafta sonu çalıştık. Sağlıkçılarımız çalıştı. Belediye ekipleri, emniyet kolluk kuvvetleri hepsi çalıştılar. Ben de bizzat olaya nezaret ettim. Bu sabah yine bir toplantı yaptık, pandemiyle ilgili son yapılacaklar. Çünkü artık bunun yarını yok arkadaşlar. Elimizdeki son imkan neyse biz bunu yapmak durumundayız. Son artık, B planı, C planı değil, yapılması gerekeni bugün yapmak durumundayız manasında güzel değerlendirmeler yaptık. Zoom üzerinden ilçe kaymakamlarımızla toplantı yaptık ve onları bilgilendirdik."

Bu durumla ilgili herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğine vurgu yapan Dağlı, "Arkadaşlar, bu hepimizin konusu. Samsun olarak bunu birlikte ele almak ve topyekun bir çalışmayla bunu çözmek durumundayız. Bunu yapacağız, bunu başaracağımıza inanıyorum. Başarmak da zorundayız. Bu topyekun bir seferberlik gibi." diye konuştu.

Vali Dağlı, herkesin kurallara uyması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Kalabalık ortamlar oluşturmayacağız. Evlerde çok fazla birikmelere mahal vermeyeceğiz. Pazar yerlerine dikkat edeceğiz. Tüm kurallara uyarsak, tüm bunları çözmememiz için hiçbir sebep yok. İnşallah bu hafta sonundan itibaren, önümüzdeki 4-5 günden itibaren ilimizde seviyenin daha normal ve kabul edilebilir düzeye gelebilmesi için uğraşıyoruz. Bu manada özellikle tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Desteklerini özellikle bekliyorum. Bu bizim için çok çok önemli. Kurallara uyulmazsa daha da afaki durumlarla karşılaşmak istemiyoruz. Hastanelerde doktorlarımızın nasıl uğraştığını görüyorsunuz. Hatta az da olsa can kayıplarımız oldu. Bunu hep birlikte başaracağız."

Yoğun bakım doluluk oranı

Bir gazetecinin yoğun bakım servislerindeki doluluk oranlarıyla ilgili sorusuna Dağlı, "Biz ek yatakların ilavelerini yaptık. Oksijen cihazları gibi gerekli cihazların da takviyelerini yaptık. Ancak daha fazlasına tahammülümüz yok açıkçası. Onun için daha fazla kesinlikle arttıramayız. Artarsa sıkıntıya girebileceğimizi ifade etmek istiyorum. Şu an için tolere edebilir durumdayız." diye konuştu.

Dağlı, bulaşın sosyal ortam, pazar yerleri ve ailelerin bir araya gelmeleri gibi nedenlerle meydana geldiğine işaret ederek, özellikle bu ortamlar noktasında vatandaşları uyardı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan 'yoğun bakımda daha fazla artışa tahammülümüz yok' açıklaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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