Vali Dağlı'dan kısıtlama denetimi
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Vali Dağlı'dan kısıtlama denetimi

19.12.2020 18:23 | Son Güncelleme: 19.12.2020 18:27
Vali Dağlı'dan kısıtlama denetimi

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında yapılan denetimlere katıldı.

Samsun-Sinop Yolu Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret eden Vali Dağlı, sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerini yerinde inceledi. Salgının yayılımının önlemesinde denetimlerin önemli bir yeri olduğunu belirten Dağlı, görevli kolluk kuvvetlerine kolaylıklar diledi. - SAMSUN

Vali Dağlı'dan kısıtlama denetimi
Vali Dağlı'dan kısıtlama denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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