Vali Dağlı'dan DTSO'ya veda ziyareti DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Samsun Valiliğine atanan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, veda ziyaretleri kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.

DÜZCE(İHA) – Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Samsun Valiliğine atanan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, veda ziyaretleri kapsamında Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Ziyaret programında Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurulları da hazır bulundu.

Görevde olduğu dönemde yakın çalışma grubu içinde her zaman Ticaret ve Sanayi Odası'nın olduğunu söyleyen Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, ortaklaşa olarak yürüttükleri tüm projelerin Düzce'ye değer kattığına işaret etti. Bundan sonraki dönemde beraber başladıkları projelerin takipçisi olacağını da söyleyen Dağlı, çalışma dönemi boyunca sonsuz destek veren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası camiasına teşekkür etti. Düzce'ye kazandırdığı değerler ve ortak çalışma kültürüne sunduğu katkılardan dolayı Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya teşekkür eden Düzce TSO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, Kamu-Sanayi-Üniversite işbirliği çalışmalarından üyelere yönelik destek çalışmalarına kadar hemen hemen her alanda kamumun tüm kaynaklarını odamıza açan Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı ile çalışmış olmanın gururunu yaşadıklarını belirterek Samsun'un çok şanslı olduğunu da sözlerine ekledi. Ziyaretin son bölümünde Düzce TSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri, Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'ya hediyeler takdim etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA