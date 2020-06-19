Vali Dağlı 'çiçek' yerine 'bağış' istedi
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Vali Dağlı 'çiçek' yerine 'bağış' istedi

SAMSUN (İHA) – Dün itibarıyla görevine başlayan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine Türk Kızılayı ve Yeşilay'a bağışta bulunmasını istedi.

Vali Dağlı 'çiçek' yerine 'bağış' istedi
19.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:17

SAMSUN (İHA) – Dün itibarıyla görevine başlayan Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı, kendisini tebrik etmek isteyenlerin çiçek göndermek yerine Türk Kızılayı ve Yeşilay'a bağışta bulunmasını istedi.

Vali Dağlı yaptığı açıklamada, "Dün itibarıyla Samsun Valisi olarak görevime başlamış bulunmaktayım. Dostlarımın tebrik için çiçek göndermek yerine, tüm dünya mazlum ve muhtaçlarının gönlünde taht kuran Türk Kızılayı'na veya zararlı alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay'a bağış yapmalarını istirham ediyorum" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Manşet

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