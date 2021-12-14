Vali Dağlı, Çarşamba, Havza ve Kavak Organize Sanayi bölgeleri çalışmalarını inceledi

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Çarşamba, Havza ve Kavak Organize Sanayi bölgeleriyle ( Osb ) ilgili toplantılara katıldı.

Dağlı, Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi altyapı ihalesi hazırlıklarının son durumu, Havza Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen firmaların parsel tahsis talepleri ve Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu çalışmaları, Kavak Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmak isteyen firmaların da tapu tescil talepleriyle firmalara ait devam eden inşaatların son durumunu değerlendirdi.

Çarşamba Osb'ye yatırım yapmak için parsel tahsis talebinde bulunan iş insanlarıyla görüşen Vali Dağlı, kısa süre içinde altyapı ihalesinin ardından Çarşamba Osb'de altyapı işlerinin yapımına başlanılacağını anlattı.

Çarşamba Osb'nin beklentinin üzerinde talep gördüğünü dile getiren Dağlı, üretim ve istihdamın artmasına katkı sağlaması için özellikle ihracata dayalı ve yüksek katma değerli üretim gerçekleştiren firmalara parsel tahsisi yapma konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

İklim değişikliğinin etkisini dünya genelinde daha şiddetli şekilde göstermesinin yeşil ekonomiye geçiş sürecinin önemini artırdığını vurgulayan Dağlı, Havza Osb'de Yeşil OSB Projesi'nin hayata geçirilmesi ve OKA'dan alınan destekle inşa edilen OSB Sosyal Tesisleri'nin üst katında bin metrekarelik meslek lisesi atölyesi kurulmasına yönelik çalışmalara başlanacağını belirtti.

Dağlı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü doğrultusunda Kavak OSB'de Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu kurulacağını, sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün karşılanmasında büyük önem arz eden büronun istihdam artışına da doğrudan katkı sağlayacağını kaydetti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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