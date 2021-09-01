Vali Dağlı: "Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor"
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Vali Dağlı: "Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor"

Vali Dağlı: 'Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, selin izlerinin hızla silindiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

İçişleri Bakanlığı tarafından sel felaketinin yaşandığı Sinop'un Ayancık ilçesindeki çalışmaları koordine etmek için görevlendirilen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, selin izlerinin hızla silindiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını belirtti.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı Ayancık'ın Çaybaşı köyünde sel felaketinde zarar gören yolların onarımı için Sinop ve Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen çalışmaları inceledi. Dağlı, tüm kurumların iş birliği ve koordinasyonuyla aralıksız devam eden çalışmalar sayesinde selin izlerinin hızla silindiğini ve hayatın normale dönmeye başladığını belirtti. Ziyaretinde, gayretleriyle süreci daha da hızlandıran tüm ekiplere teşekkür ederek kolaylıklar diledi. - SİNOP

Vali Dağlı: 'Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor'
Vali Dağlı: 'Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor'
Vali Dağlı: 'Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor'
Vali Dağlı: 'Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Dağlı: "Ayancık'ta selin izleri hızla siliniyor" - Haberler
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