Vali Dağlı, Avrupa'da madalyayla alan judocuları kabul etti

22.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:54

Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Borsa Open Europen Top Judo Tournament müsabakasında Türkiye'yi temsil eden ve 9 madalya alan judocuları kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarete, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, antrenörler Ayhan Alayıldız ve Nermin Alayıldız, turnuvaya katılan ve derece alan Yaren Sala, Gülişan Yıldız, Arda Işık, İnci Ürer, Neris Öztürk, Özlem Şebnem Sezen, Ecre Alayıldız ve Hayrunnisa Yılmaz katıldı.

Sporcu ve antrenörlere hediyeler veren Vali Dağlı, kafiledekileri elde ettikleri başarıdan dolayı tek tek tebrik etti.

Dağlı, kentte sporun gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini söyledi.

Judo antrenörü Nermin Alayıldız, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, 34 ülke ve bin sporcunun yarıştığı bir turnuvaya katıldıklarını söyledi.

2020 sezonuna yeni başladıklarını hatırlatan Alayıldız, "Sezona hazırlık için klasmanı en yüksek turnuvaydı. Bu turnuvada Türkiye'yi temsilen Düzce olarak en çok madalya almanın gururunu yaşıyoruz. Sporcularımızın bir kısmı küçük ve onların yaşıtları sokakta oyun oynarken, onlar bambaşka bir ülkede Türk bayrağını dalgalandırdılar. Bunun için çok mutluyuz ve birçok başarı elde edeceğiz." dedi.

Bosna Hersek'in Mostar şehrinde 24 ülke ve bin sporcuyla düzenlenen uluslararası Borsa Open Europen Top Judo Tournament'ta Türkiye'yi temsilen mindere çıkan Düzceli sporcular, iki gün süren müsabakaların ardından 9 madalya kazanmıştı.

Kaynak: AA