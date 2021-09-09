Vali Dağlı: "112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız"
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Vali Dağlı: "112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız"

Vali Dağlı: '112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 112 Çağrı Merkezine gelen çağrıların büyük bölümünün asılsız olduğunu söyledi.

SAMSUN (İHA) – Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, 112 Çağrı Merkezine gelen çağrıların büyük bölümünün asılsız olduğunu söyledi.

2021 yılı 2. Olağan Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Acil durumlarda saniyelerin dahi çok önemli olmasına rağmen 112'ye gelen çağrıların büyük bölümünün asılsız çağrılardan oluştuğunu müşahede ettiklerini belirten Dağlı, acil yardıma ihtiyacı olanlara engel olunmaması için 112 numarasının asılsız aramalarla meşgul edilmemesi çağrısında bulundu.

Toplantının ardından Vali Dağlı, 112 Acil Çağrı Merkezi ile Kovid-19 Bilgi ve Danışma Merkezinde görevli personele çalışmalarında kolaylıklar diledi. - SAMSUN

Vali Dağlı: '112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız'
Vali Dağlı: '112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız'
Vali Dağlı: '112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Vali Dağlı: "112'ye gelen çağrıların büyük bölümü asılsız" - Haberler
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