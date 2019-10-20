Vali Cüneyt Epcim muhtarlarla yemekte bir araya geldi

20.10.2019 08:33

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle ve köy muhtarlarıyla yemekte bir araya geldi.



Vali Cüneyt Epcim, 19 Ekim Muhtarlar Günü olmasından dolayı mahalle ve köy muhtarları ile yemekte bir araya geldi. Yemek öncesi yaptığı konuşmada Vali Epcim, muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki muhtar buluşmalarının 19 Ekim'in Muhtarlar Günü olarak ilan edilmesine uzanan bir süreci başlattığını ifade eden Vali Epcim, bu adımların daha sonra ülke geneline yayıldığını dile getirdi.



Vali Epcim, "Sayın Cumhurbaşkanımız, göreve başladıktan sonra muhtarlarımızla özel buluşmalar gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen bu özel buluşmalardan sonra muhtarlarımızla daha stratejik toplantılar tüm il ve ilçelerde valilerin başkanlığında gerçekleştirilmeye başlandı. Bu çok önemli bir durumdu. Valiliklerde bir Vali Yardımcısı muhtarlarla iletişimden sorumlu oldu. İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlardan sorumlu Daire Başkanlığı oluşturuldu. ve muhtarlar açısından çok önemli bir şey daha yapıldı; özlük haklarına ilişkin bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi. Bu ve benzeri çalışmalarla muhtarlara verilen önemin toplumda da arttığını görmekteyiz." diye konuştu.



Mülki idare amirleri olarak muhtarlarla sürekli istişare halinde olduklarına dikkat çeken Vali Epcim, "Bu süreçte bizlere düşen sizlerle iş birliği içerisinde kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak. Kaynakları etkin ve verimli kullanarak gelecekteki yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu yol haritasına uygun bir şekilde yönetim gerçekleştireceğiz. Bu yönetim anlayışı içerisinde güzel çalışmaları hep birlikte yapacağız. 2020 yılı bütçesiyle birlikte eski güçlü yatırım bütçelerine ulaşacağımızı düşünüyorum. Geçmiş yıllarla kıyasladığımız da bundan sonraki yılları iyi bir şekilde geçireceğimize inanıyorum. Birçok muhtarımızla bu konularda görüşmeler yaptık. Bu görüşmelerdeki ilgi ve desteğiniz için teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.



Barış Pınarı Harekatına değinen Vali Epcim, "Operasyonumuzun başarıyla neticelenmesini temenni ediyorum. Özellikle devlet ve millet kaynaşması adına, demokrasi kültürümüzün yerleşmesi adına çok önemli misyonunuz var. Allah yar ve yardımcımız olsun." dedi.



Muhtarlar Derneği Başkanı Abubekir Altundaşoğlu ise muhtarların vatandaşların sorunlarıyla bire bir ilgilenmesi dolayısıyla 19 Ekim'in aynı zamanda halk günü olduğunu kaydetti. Altundaşoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı.



Vali Cüneyt Epcim'e Muhtarlar Derneği adına Dernek Başkanı Abubekir Altundaşoğlu tarafından plaket takdim edilmesinin ardından verilen yemekle program sona erdi.



Yemeğe Vali Cüneyt Epcim'in yanı sıra Garnizon Komutanı Hava Savunma Albay Yusuf Diker, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcıları Halit Benek ile Remzi Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, İl Genel Meclis Başkanı Süleyman Ağın, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA