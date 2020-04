Vali Cüneyt Epcim, Milli Dayanışma Kampanyasına güçlü destek istedi Vali Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Korona virüsle mücadele çalışmalarına destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtluların gereken katkıyı sunacağından şüphe duymadığını ifade etti.

Vali Cüneyt Epcim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Korona virüsle mücadele çalışmalarına destek amacıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na Bayburtluların gereken katkıyı sunacağından şüphe duymadığını ifade etti.

Vali Epcim: "Yardımlaşma ve dayanışma hasletleri çok yüksek olan Bayburtlu hemşerilerimiz inanıyorum ki; daha önce çeşitli vesilelerle yapılan yardım kampanyalarına gösterdiği ilgiyi benzer şekilde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na da gösterecek, bu kampanyaya birlik ve beraberlik içerisinde gereken katkıyı sağlayarak farkını bir kez daha ortaya koyacaktır." dedi.

Türkiye'de ilk vaka tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı yeni tip Korona virüs (Covid-19)'la mücadeleye yönelik alınan tedbirlere her geçen gün yenileri ekleniyor. Kovid-19'un tehlikeli sonuçlarından vatandaşları korumak üzere başta Sağlık ve İçişleri bakanlıkları olmak üzere ilgili kurumlar tarafından ardı sıra alınan önlemler virüsün yayılımının önlenmesinde önemli görülüyor. İnsan sağlığına etkilerinin yanı sıra günlük yaşamı da doğrudan etkisi altına alan ve ekonomik faaliyetleri yavaşlatan Covid-19'la mücadele sürecine yeni bir boyut daha eklendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası başlatıldı.

Kovid-19'a yönelik alınan bir dizi önlemin ekonomik faaliyetleri etkilemesi üzerine başlatılan kampanya ile süreçten olumsuz etkilenen esnaf ve dar gelirli vatandaşlara ilave destek sağlanması hedefleniyor.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" ifadesiyle başlatılan kampanya için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca Ziraat Bankası, Ziraat Katılım, Vakıfbank, Vakıf Katılım ile Halkbank bünyesinde bağış hesapları açıldı. Vatandaşlar belirtilen hesap numaralarına diledikleri miktarı yatırarak kampanyaya destek olabileceği gibi cep telefonlarından büyük harflerle KORONA yazıp 8119'a kısa mesaj göndermeleri halinde de 10 liralık bağışta bulunmuş olacak.

Milli Dayanışma Kampanyası'na başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir vatandaşı daha sonra Bayburt Valisi olarak gereken desteği sunacağını kaydeden Vali Epcim, Bayburtluların da bu süreçten geri kalmayacağına inancının tam olduğunu bildirdi.

Vali Epcim, süreci farklı paydaşların aynı amaç etrafında birleştiği bir bütün olarak ele aldıklarını kaydederek, "Bayburt genelinde başta il müdürlerimiz ve kamu görevlilerimiz olmak üzere, sivil toplum kuruluşlarımız, bürokratlarımız, iş adamlarımız ve vatandaşlarımızın desteğiyle üzerimize düşenin en iyisini yapıp, Bayburt olarak farkımızı bir kez daha ortaya koyacağız. Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğim gibi; Bayburtlu hemşerilerimiz bu anlamda yardımlaşma ve dayanışmaya her zaman önem veren, ihtiyaç olduğu hallerde bu hasletlerini sergilemekten de asla geri kalmayan kadirşinas kimseler. Bayburt, tarihin her döneminde devletinin ve milletinin yanında olmuş, adeta bir adanmışlık duygusuyla üzerine düşeni her zaman layıkıyla yerine getirmiş, birlik ve beraberliğini her fırsatta göstermiştir. İşte hemşerilerimizin bu birlik ve beraberliği, yardımseverliği ve dayanışma duyguları, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kovid-19'la mücadele çalışmalarına yönelik başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'nda da kendini gösterecektir diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, Bayburt'un bu süreçte farkını bir kez daha ortaya koyacağından şüphe duymadığını belirterek Milli Dayanışma Kampanyası'na güçlü destek istedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA