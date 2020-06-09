Vali Cüneyt Epcim, dede mirası mesleğinin son ustası Recai Purutoğlu'nu ziyaret etti Vali Cüneyt Epcim, geçimini dede mirası purutçulukla sağlayan ve Bayburt'ta mesleğinin son ustası konumunda olan Recai Purutoğlu'nu ziyaret etti.

Vali Cüneyt Epcim, geçimini dede mirası purutçulukla sağlayan ve Bayburt'ta mesleğinin son ustası konumunda olan Recai Purutoğlu'nu ziyaret etti.

Geleneksel fırın türü tandırın yanı sıra çömlekten ürettiği gündelik ve hediyelik birçok eşyayı yurtiçi ve yurtdışı birçok noktaya ulaştıran Purutoğlu, Vali Epcim'e çalışmalarını anlattı.

Babasının vasiyeti üzerine mesleğini bıraktığını ve ata mirası purutçuluğa başladığını aktaran Purutoğlu, bir zamanların gözde mesleği purutçuluğu zor şartlarda yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Purutoğlu, çeşitli nedenlerle bir bölümü yıkılan Veysel Mahallesi'ndeki puruthanede, geçmişte Ulu Camii ve Bayburt Kalesi gibi önemli yapılar için çini üretimi yapıldığını aktardı.

Üretimini çeşitlendirme ve mesleğini gelecek kuşaklara aktarma gayesinde olduğuna dikkat çeken Purutoğlu, "Şimdilik sadece tandır yapıyoruz. Ürünlerimiz birçok ilden ve yurt dışından alıcı buluyor. Tandır gönderdiklerimiz arasında milletvekilleri, bürokratlar var. Geçmişte Ulu Camii minaresinin tuğlaları, şerefe altındaki çinileri ile Bayburt Kalesi'nin çinileri burada üretilmiş. Büyüklerimizden bizlere aktarılan bilgi bu şekilde. Ben çocukluğumdan hatırladığım kadarıyla bu bölgede onlarca puruthane vardı. Şimdi bir tek burası kaldı. Bizde dedemizden aldığımız mirasa sahip çıkıp yok olmasını önlemek istiyoruz. Bizlere bu imkan verilirse buradan 40 kişiye ekmek kapısı açılır. Bizim de üretimimiz çeşitlenir." diye konuştu.

Purutoğlu, bir bölümü yıkılan puruthaneyi yeniden eski günlerine kavuşturmanın özlemi içerisinde olduğunu kaydetti.

Çalışmaları dolayısıyla Purutoğlu'nu tebrik eden Vali Epcim ise destek sözü verdi.

Geleneksel el sanatlarının yaşatılmasında Purutoğlu gibi ustaların hayati öneme sahip olduğunu belirten Vali Epcim, "Büyük medeniyet olmanın önemli alametlerinden biri bıraktığınız eserlerdir. Bizim kültürümüz, yaşam biçimimiz ve düşünce dünyamız bu anlamda oldukça zengin bir birikime sahip. Baktığınız zaman gerek dini, gerek sivil mimari örneğinde tarihe nasıl değerler kazandırmışız bunu açıkça görebiliyoruz. İşte tüm bunları başarabilmenin ön koşulu ahlaken ve zihnen iyi yetişmiş, mesleğini düşünce dünyası ve kalbi ile harmanlayarak yaşadığı zamana neler katabilirim ya da nasıl kalıcı olabilirim idraki içerisinde fertlere sahip olabilmek. Bunu başarabildiğiniz zaman estetik ve zarafetiyle asırlara meydan okuyan nadide eserler ortaya koyabiliyorsunuz. Bu da her yönüyle nasıl bir medeniyet olduğunuzu en güzel şekliye ifade ediyor. İşte bu noktada bu büyük medeniyetlerin temellerini Recai usta gibi kadim el sanatlarımızın emektarları yoğuruyor. Bu bakımdan, bu meslekleri yapan ve yaşatanlar o zengin kültürel birikimin geçmişten bugüne aktarılmasında da büyük rol oynuyor. Eğer bir medeniyet inşa etme iddiamız var ise bizlere düşen kendilerini bu çalışmalarında desteklemek, bu mesleklerin gerek yaşatılması gerekse ihya edilmesi hususunda üzerimize düşüne yapmaktır. İnşallah bizlerde bu noktada üzerimize düşeni yapacağız. " değerlendirmesinde bulundu.

Vali Epcim, Purutoğlu ile yaptığı sohbetin ardından ziyaretini sonlandırdı. - BAYBURT

Kaynak: İHA