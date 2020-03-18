Vali Cüneyt Epcim: "Çanakkale Zaferi'ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı... Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.



Vali Epcim mesajında şu görüşlere yer verdi:



"Vatanı, milleti, hürriyet ve istiklalini korumak için tarih boyunca emsalsiz zaferlere imza atan Aziz Milletimiz, canı pahasına verdiği bu mücadelelerle diğer milletlere de örnek olmuştur.



Milletimizin onuruyla yazdığı bu destanlardan biri olarak, Çanakkale Zaferi'ni 105. yıl dönümünde milletçe idrak etmenin kıvanç ve haklı gurunu yaşamaktayız. Çanakkale Zaferi, Çanakkale'nin geçilmezliğini, Türk milletinin yenilmezliğini altın harflerle tarihe nakşettiren Aziz Milletimizin şeref nişanesi; yedi düvele meydan okumanın, inancın ve zaferin destanıdır.



Çanakkale Zaferi, milletimizin göğsündeki iman, fikrindeki hür yaşama tutkusu, benliğindeki istiklal ateşidir. Çanakkale, savaşın herhangi bir cephesinin değil, tarihin en büyük medeniyet mücadelelerinden birinin adıdır. Umudun bittiği yerde imanın, gücün tükendiği yerde azmin vücut bulduğu, toprağın her zerresinin şehit kanları ile sulandığı ve bir toplumun millete dönüştüğü var olma mücadelesinin adıdır. Çanakkale, Türk Milleti olarak vatanımıza, hürriyetimize, bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın timsalidir. Türlü zorluklara rağmen, iman, azim, cesaret ve vatan sevgisiyle elde edilen bu zafer, milletimizi kurtuluşa götüren mücadele şuurunun da dimağlarda yeşermesine vesile olmuştur. Bu şuur; Seyit Onbaşı'nın omuzlarındaki top mermisinde, Kop Dağları'nda Halid Paşa'nın emrindeki bir süngüde; Çoruh kıyılarında Fevzi Paşa'nın 'Hücum !' nidasında tecessüm etmiştir.



Bu şuur; Kop Müdafaasını 'İkinci Plevne' yapmış, yurdun dört bir yanında verilen bağımsızlık mücadelelerini cisme büründürmüş, milletimizin vatan toprakları üzerinde ebediyete kadar hür ve bağımsız yaşayacağı gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. 'Bir hilal uğruna batan güneş' olmayı kendilerine en büyük paye gören şühedanın bizlere bıraktığı mukaddes vatan topraklarına ve onların emanetine sahip çıkmak; Şehitler Tepesi'ni boş bırakmamak bugün bizler için birer boyun borcudur.



Bu duygu ve düşüncelerle Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla gerek geçmişte, gerekse bugün, devletimiz ve milletimizin; birlik, beraberlik ve bekası uğruna can veren Aziz Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyor, gazilerimize yüce Allah'tan sağlık ve huzur dolu yarınlar temenni ediyorum. " - BAYBURT

Kaynak: İHA