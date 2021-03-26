Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin geçen hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası göreve başlayan yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Cüneyt Epcim, Bayburt Gazeteciler Cemiyeti'nin geçen hafta gerçekleştirilen olağan genel kurulu sonrası göreve başlayan yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Cemiyet Başkanlığı görevini üstlenen Murat Okutmuş ile yönetim kurulu üyelerini tebrik eden Vali Epcim, meslek mensuplarına çalışmalarında başarı temennisinde bulundu. Bayburt'un nüfus bakımından küçük olmasının haber üretim süreçlerine de yansıdığını belirten Vali Epcim, bu durumun meslektekiler bakımından zorluklar yaşatabildiğine dikkat çekti. Meslek mensuplarının bu anlamda zor ve özel bir görev üstlendiklerine işaret ederek, "Pandemi sürecinin verdiği bir takım zorluklar nedeniyle bir araya gelmekte zorluklar yaşayabiliyoruz. İnşallah bundan sonra daha sık bir araya gelebiliriz. Sizlere kapımız her zaman açık." diye konuştu.

Vali Epcim, koronavirüs salgınına ek olarak teknolojideki ilerleme ve dijital dönüşümün klasik gazeteciliğin geleceğine yönelik akıllarda soru işaretleri doğurduğuna vurgu yaptı. Dijital dönüşümlere ayak uydurmanın bu noktada önemli olduğuna değinen Vali Epcim, "Yazılı basının, klasik basının işi kolay değil. Dijital ortamda var olmayanın yok olup gitmeye doğru ilerlediği bir süreçteyiz. Şehrimiz açısından da bu böyle. Eğer şehrimizi tanıtacağız, turist çekeceğiz diyorsak dijital dünyada olmak zorundayız. Yoksa hiçbir şekilde kendimizi anlatamıyoruz." İfadelerini kullandı.

Vali Epcim, ziyaretinde il genelindeki yatırımlara da değindi. Alt yapı ve ekonomi alanında adeta sessiz devrim niteliğinde gelişmeler yaşandığına işaret eden Vali Epcim, Çoruh Nehri Projesi, Bayburt - Gümüşhane Havaalanı, Vauk ve Kop Dağı tünelleri, Doğal Taş Fabrikası ile tarım ve hayvancılık alanında cemiyet üyelerinin sorularını yanıtladı.

Açıklamaları sonrasında yeni yönetime başarı dileklerini yineleyen Vali Epcim, bir önceki Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yaşar Yıldız'a da emekleri dolayısıyla teşekkür etti. Ziyarette Başkan Murat Okutmuş da gazeteciler cemiyeti olarak planladıkları çalışmalara ilişkin Vali Epcim'e bilgi vererek ziyareti dolayısıyla teşekkürlerini bildirdi. - BAYBURT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı