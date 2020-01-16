Vali Cüneyt Epcim: "Bağımlılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilecek."

16.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:37

Madde Bağımlılığıyla Mücadele Değerlendirme Toplantısı Öğretmen Evi'nde gerçekleştirildi.



Ülke çapında eş zamanlı gerçekleştirilen toplantıda Bayburt'ta 2019 yılına yönelik madde bağımlılığıyla mücadele faaliyetleri değerlendirildi.



Madde bağımlılığıyla mücadeleye büyük bir titizlikle devam edildiğini ifade eden Vali Cüneyt Epcim, nüfusa oranla tespit edilen vakaların düşük seviyelerde olduğunu belirtti. Vali Epcim, bu durumun ilimiz açısından sevindirici olduğunu kaydederek, "Diğer yandan genç nüfusun artış hızına baktığımız zaman bu vakaların artış gösterebileceğini göz önünde bulundurmalı ve tedbirlerimizi buna yönelik almalıyız. Madde bağımlılığıyla mücadelede ilgili kurumlarla koordinasyonu nasıl daha güçlü hale getirebileceğimizi, gerek adli, gerek kolluk kuvvetleri boyutuyla gerekse de rehabilitasyon süreçleri bakımından gözden geçirmekte yarar var. Bu hususta İl Sağlık Müdürlüğümüze büyük görev düşüyor." dedi.



Madde bağımlılığıyla mücadelenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğine vurgu yapan Vali Epcim, madde kullanımına olanak sağlayan metruk binaların yıkımına ise devam edileceği bilgisini paylaştı.



Vali Epcim, değerlendirmelerine şöyle devam etti: "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun madde bağımlılığıyla mücadelede önemli ve özel bir hassasiyeti var. Bu doğrultuda madde bağımlılığıyla mücadele noktasında her kurumumuza önemli görevler düşüyor. Bağımlılığın sağlık boyutu var. Sosyal boyutu var. Manevi boyutu var. Konuyu tüm yönleriyle ele alarak gençlerimizi bunlardan nasıl uzak tutabiliriz bunu iyi değerlendirmek gerekiyor. Sportif ve kültürel faaliyetler bu noktada iyi bir yöntem olabilir fakat tüm bu çalışmaların manevi açıdan da desteklenmesi gerekiyor. Bu anlamda İl Müftülüğü'müz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'müz ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'müzde önemli bir sorumluluk altında. Sivil Toplum Kuruluşlarımızı da özellikle bu noktada sahada daha aktif olarak görmek istiyoruz. Bayburt olarak çok sayıda öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Duyarlı olmak zorundayız."



Vali Epcim'in değerlendirmelerinin ardından katılımcılar görüş ve önerilerini dile getirdi.



Toplantı 2020 yılına yönelik atılacak adımların görüşülmesiyle sona erdi.



Vali Cüneyt Epcim başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Vekili Nesimuttin Selçuk, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Alper Çevik, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Vali Yardımcısı Halit Benek, Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Demirözü Kaymakamı Ömer Coşkun, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Halil Murat Bilgiç, İl Emniyet Müdür Vekili Murat Güney ile ilgili kurul üyeleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA