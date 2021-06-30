Vali Cüneyt Epcim, Aşılama Noktalarını Ziyaret Etti

Koronavirüsle mücadeleye yönelik başlatılan aşılama seferberliği Bayburt'ta "Aşı Turizmi"ni ortaya çıkardı.

Koronavirüsle mücadeleye yönelik başlatılan aşılama seferberliği Bayburt'ta "Aşı Turizmi"ni ortaya çıkardı.

Çin'in Wuhan eyaletinden dünyaya yayılan Covid-19 salgını ikinci yılına doğru yaklaşırken virüsle mücadelede en büyük silah olarak gösterilen aşılar da vatandaşlara uygulanmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen öncelikli grupların ardından aşılanma çalışmaları 18'e kadar indi. Aşılama çalışmalarına yönelik ülke genelinde kurulan mobil ekipler aracılığıyla vatandaşlar işyerlerinden parklara kadar her noktada aşılanıyor.

Bayburt'ta, bu doğrultuda toplam nüfusun yaklaşık yüzde 50'si aşılanmış durumda. İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı mobil aşı ekipleri bu süreçte 170 köyde çalışmalarını tamamladı. Sağlık kurumlarının yanı sıra kentin belirli noktalarında kurulan aşı çadırları bu başarıda önemli pay sahibi.

Aşılamada kimi yerlerde nüfus yoğunluğu ve aşılanmaya oluşan talep nedeniyle zaman zaman yaşanan problemler vatandaşları farklı çözümlere yöneltiyor. Nüfusunun büyük çoğunluğu gurbetçi konumunda bulunan Bayburt'ta aşıya erişim kolaylığı "Aşı Turizmi"ni ortaya çıkardı.

Büyükşehirlerde yaşayan Bayburtlu vatandaşlar aşılarını daha rahat yaptırabilmek amacıyla memleketine yöneldi. Günlük yaklaşık bin 300 kişinin aşı yapıldığı Bayburt'ta bu rakam geçen haftaya göre iki katı artmış vaziyette. Vatandaşlar kent genelinde kurulan aşı çadırlarına gelerek tercihlerine göre Sinovac ya da Biontech aşısı yaptırabiliyor. Ülke genelinde olduğu gibi ayrıca hastane ve aile hekimliklerinden randevu alınarak da aşı olunabiliyor. Kentte son günlerde yaşanan nüfus artışında tatil amaçlı gelenlerin yanı sıra "Aşı Turizmi"nin de önemli etkisi bulunuyor.

Vali Cüneyt Epcim, İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile kentte belirlenen alanlarda kurulan aşı çadırlarını ziyaret edip çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Kurulan mobil stantlarda vatandaşlarla sohbet eden Vali Epcim, sağlık çalışanlarına özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti. Vali Epcim, halen aşı yaptırmamış vatandaşların devlet hastanesi ve aile hekimliklerinden randevu alarak ya da mobil ekipler ve aşı çadırları vasıtasıyla aşılarını yaptırabileceklerini söyledi.

Kaynak: Habermetre