Vali Çuhadar: "Yormaya değil, dertlere derman olmaya geldik"
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Vali Çuhadar: "Yormaya değil, dertlere derman olmaya geldik"

Vali Çuhadar: "Yormaya değil, dertlere derman olmaya geldik" Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, "Adıyamanlıları yormaya değil, onların dertlerine derman olmaya geldik" dedi.

19.06.2020 22:57 | Son Güncelleme: 19.06.2020 23:18

Vali Çuhadar: "Yormaya değil, dertlere derman olmaya geldik"

ADIYAMAN - Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, "Adıyamanlıları yormaya değil, onların dertlerine derman olmaya geldik" dedi.

Cumhurbaşkanlığının 9 Haziran 2020 tarih ve 2020/274 sayılı Valiler Kararnamesi ile Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, mülkiye başmüfettişliğine atanırken yerine Mahmut Çuhadar atandı.

Adıyaman'a atanan Vali Mahmut Çuhadar'ı sosyal mesafe kurallarına uyarak valilik önünde kurum müdürleri karşıladı. Valilik önünde kendisini karşılayan kurum müdürleri ile tek tek selamlaşan Vali Çuhadar, daha sonra tören mangasını selamlayarak makamına geçti.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Mahmut Çuhadar, halkla iç içe birlikte bir yönetim sergileyeceklerini vurgulayarak, sorun üretin değil çözüm üreten bir anlayış içerisinde olacaklarını kaydetti.

Vali Mahmut Çuhadar, "Halka hizmette sınırsız davranmak, çok çalışmak birinci düsturumuz olacaktır. İnşallah görev süresince ulaşılamayan bir vali olmayacağız. Bunun sözünü vatandaşlarımıza veriyorum. Halkla birlikte karar alma süreçlerinde halkımızla birlikte istişare ve bilgilendirmeler yaparak, kesintisiz bir şekilde icraatlarımıza devam edeceğiz. Biz Adıyaman'a, Adıyamanlı hemşehrilerimize bıkmadan, usanmadan hizmet etmeye talibiz. Bu yolda onların destekleriyle ilerleyeceğiz. Biz Adıyaman'a Adıyamanlı kardeşlerimizi yormaya değil, onların dertlerine derman olmaya geldik. Sorunlardan yakınma değil, yüreklerine dokunma bütün hedeflerimizin üzerindeki hedefimiz olacaktır" dedi.

Vali Çuhadar, daha sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Vali Çuhadar: 'Yormaya değil, dertlere derman olmaya geldik'

Kaynak: İHA

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