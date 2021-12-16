Vali Çuhadar ve Milletvekili Aydın kamu yatırımlarını inceledi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Çelikhan ilçesindeki kamu yatırımlarında incelemelerde bulundu.

Çelikhan ilçesine gelen Vali Mahmut Çuhadar ile TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın'a, Kaymakam Abdullah Arslantürk, Belediye Başkanı Mustafa Bulut ve kurum müdürleri eşlik etti. Yapımı devam eden ve tamamlanan kamu yatırımlarını tek tek gezen heyet, burada çalışmalar hakkında ilgililerden bilgi aldı. Heyet, daha sonra ilçe merkezine geçerek burada vatandaşlarla bir araya gelerek onlarla sohbet etti. - ADIYAMAN

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