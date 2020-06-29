Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok"
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Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok"

Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok" Vali Çuhadar tütüncüler ile görüştü Adıyaman'da tütüne yasak getirildiği iddiasıyla protesto gösterisi düzenlemeyi planlayan tütün üreticileriyle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerine zarar verecek bir...

29.06.2020 13:20 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:27

Vali Çuhadar: "Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok"

Vali Çuhadar tütüncüler ile görüştü

ADIYAMAN - Adıyaman'da tütüne yasak getirildiği iddiasıyla protesto gösterisi düzenlemeyi planlayan tütün üreticileriyle bir araya gelen Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticilerine zarar verecek bir durum olmadığını kaydetti.

Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile birlikte tütüncüler pazarına giden Vali Mahmut Çuhadar, tütün üreticileriyle görüştü.

Kargo şirketlerinin kıyılmış sarmalık tütünü taşımaması ve 1 Temmuz'dan itibaren tütün üreticisine hapis cezası geleceğiyle ilgili iddialar nedeniyle, tütün üreticilerinin eylem yapması bekleniyordu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, devletin vergi kaybıyla ilgili bir yasa çıkardığını, tütün üreticilerinin ve pazarlamacıların aleyhine bir yasa olmadığını, kargo şirketiyle görüştüğünü ve taşıma işinde sorun olmayacağını kaydetti. Tütüncülerin sorunlarını dinleyen Vali Çuhadar, "Sizlerin aşınızla ekmeğinizle oynadığımız yönündeki algıya inanmayın. Devlet vatandaşının, ekmeği, aşı, suyuyla oynamaz. Ancak bunu söyleyenler iyi niyetli olmayan dürüst olmayan insanlardır. Böyle bir provokasyon varsa lütfen bunları bize bildirin, gereğini yapalım. Önceki gün tütün üreticileri konuları bize ilettiler. Biz burada esnafımızın ve üreticimizin yanındayız. Kimsenin kıyılmış sarmalık tütün ticaretiyle kimsenin sorunu yok. Bundan sonrada olmayacak inşallah. Kooperatifleşme süreci başlayacak. Yeni yası 1 yıl uzatıldı. Buradaki tütün ticaretinde herhangi bir zarar olmayacak. Devletin makaron sarma ile ilgili vergi kaybı var. Onla ilgili birtakım tedbirler alındı. Yeni yasal düzenlemenin temel dayanağı budur" dedi.

Vali Çuhadar ve tütün üreticileri karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Vali Çuhadar: 'Tütün üreticilerine zarar verecek bir durum yok'

Kaynak: İHA

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