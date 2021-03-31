Vali Çuhadar'ın Samsat temasları

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Samsat ilçesini ziyaret ederek, inşaatı devam eden Safvan Bin Muattal Külliyesi ile kamu yatırımlarını inceledi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Samsat ilçesini ziyaret ederek, inşaatı devam eden Safvan Bin Muattal Külliyesi ile kamu yatırımlarını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Çuhadar, Sahabe Safvan Bin Muattal Külliyesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, cami inşaatının son durumu ve yürütülen çalışmalarla ilgili ilçe kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve firma yetkilisinden bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından Örentaş Mahallesine geçen Vali Mahmut Çuhadar, tekstil fabrikasına dönüştürülen tesisi gezerek, işletmenin ürettiği ürünlerle ilgili bilgi alıp, depremden etkilenerek güçlendirme çalışmaları yapılan Örentaş Cami inşaatını inceledi.

Vali Çuhadar'a ilçe kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Halil Fırat ile diğer ilgililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül