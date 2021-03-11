Vali Çuhadar, İstiklal Marşının kabulünü kutladı
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Vali Çuhadar, İstiklal Marşının kabulünü kutladı

11.03.2021 13:58 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:35
Vali Çuhadar, İstiklal Marşının kabulünü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, İstiklal Marşının Türkiye Büyük Millet Meclisinde 'Milli Marş' olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladı.

Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andığını ve İstiklal Marşının kabul edilişinin 100. yıl dönümünü kutladığını belirten Vali Mahmut Çuhadar, "Vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un milli bir ruhla kaleme aldığı, her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdeleyerek, bağımsızlık özlemini ateşlemiştir.

Aziz Milletimizin gönül dünyası, yüce hasletleri, cesaret, kahramanlık ve eşsiz mücadele azmi vatan şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy'un veciz dizeleriyle tarihe not düşülmüş ve ölümsüzleşmiştir.

Milli mücadele yıllarında yazdığı şiirleri, yazıları ve Anadolu'nun değişik vilayetlerinde verdiği vaazlarıyla, karamsarlığa düşen aziz milletimize mücadele ruhunu aşılayarak, İstiklal Savaşının kazanılmasında büyük katkılarda bulunan Mehmet Akif Ersoy, yalnızca bir destan yazmamış, büyük bir şairin, mustarip bir ruhun, bütün acılarını duyarak bu milletin acılarını, mazisini, kültürünü, zor günlerini, çilelerini ve bunların çarelerini göstermiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle, büyük vatan şairimizin Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın temennisini yineleyerek, İstiklal Marşımızın TBMM tarafından kabulünün 100. yıldönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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