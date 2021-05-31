Vali Çuhadar: "İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok"
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Vali Çuhadar: "İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok"

Vali Çuhadar: 'İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut çuhadar, asfalt sezonu açılışında yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin kırsalda ulaşmadığı nokta olmadığını kaydetti.

Adıyaman Valisi Mahmut çuhadar, asfalt sezonu açılışında yaptığı konuşmada, İl Özel İdaresinin kırsalda ulaşmadığı nokta olmadığını kaydetti.

2021 yılı asfaltlama sezonu dualar ve kurban kesimi ile başlatıldı. Adıyaman Kahta karayolu üzerinde bulunan asfalt plenti tesislerini ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, burada İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan'dan bilgi aldı.

Burada yapılan incelemenin ardından asfaltlama çalışmasının yapıldığı Yenigüven yoluna giden Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler çalışmaları yerinde gördü.

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Mahmut Çuhadar, İl Özel İdaresinin adaletli ve öncelik sırasına göre kırsala ulaştırdığını belirterek, "2021 yılı asfalt programını dualarla açtık. Adıyaman'ın kırsal bölgeleri için hayırlı olur inşallah. Bizim yol ağımız 4 bin kilometrenin üzerindedir. Bu yıl yaklaşık 3 bin kilometrede bakım onarım çalışması yapılacak. Bu iş için 4 ayrı ekip oluşturuldu. Bu gün itibariyle Merkez, Kahta, Gölbaşı ve Tut ilçelerinde ekipler çalışmalara başladı. Bakım onarım çalışmaları sezon boyunca devam edecek. Asfalt plent tesisimiz sezonda 140 metre küp üretim yapıyor. Günlük 2 bin metreküp üretim yapılıyor. Özel idaremiz köylerimizin kalkınmasında vazgeçilmez noktadır. İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık ve İl Genel Meclis başkanı Mehmet Can Erdoğan'a başarılı çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımıza yol konusunda ve diğer alt yapı konusunda sabırlı olmalarını tavsiye ediyorum. Adaletli bir şekilde köylere hizmet götürüyor. Bizim ulaşmadığımız kırsal alanımız yok. Hizmet sıralamasını adaletli bir şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Bu yılki programın hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar: 'İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok'
Vali Çuhadar: 'İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok'
Vali Çuhadar: 'İl Özel İdarenin kırsalda ulaşmadığı nokta yok'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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