Vali Çuhadar ikinci doz aşısını oldu
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Vali Çuhadar ikinci doz aşısını oldu

12.03.2021 09:32 | Son Güncelleme: 12.03.2021 09:37
Vali Çuhadar ikinci doz aşısını oldu

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 28. Gününde ikinci doz aşısını yaptırdı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 28. Gününde ikinci doz aşısını yaptırdı.

Valilik Makamında 2. doz korona virüs aşısını yaptıran Vali Mahmut Çuhadar, "Daha sağlıklı ve daha güzel yarınlar için sırası gelen bütün vatandaşlarımızın aşı olmaları büyük önem arz etmektedir.

Salgınla mücadelede 1 yıldır gecesini gündüzüne katarak, büyük bir fedakarlık ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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