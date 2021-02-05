Vali Çuhadar: "(İki aile arasında kavga) Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum"
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Vali Çuhadar: "(İki aile arasında kavga) Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum"

05.02.2021 18:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:05

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çıkan silahlı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri arasında Kahta'nın Doluca köyü yakınlarında kavga çıktı.

Silahların da kullanıldığı kavgada 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, olay yerine giderek, yetkililerden bilgi aldı.

Çuhadar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın saat 16.00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Olayın ardından sağlık ekiplerinin bölgeye yönlendirilerek yaralıların hastanelere kaldırıldığını aktaran Çuhadar, bölgede gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını kaydetti.

Vali Çuhadar: '(İki aile arasında kavga) Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum'
Vali Çuhadar: '(İki aile arasında kavga) Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum'
Vali Çuhadar: '(İki aile arasında kavga) Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum'
Vali Çuhadar: '(İki aile arasında kavga) Ailelere sağduyu tavsiye ediyorum'

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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