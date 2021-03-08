Vali Çuhadar, emekçi kadınları unutmadı
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Vali Çuhadar, emekçi kadınları unutmadı

08.03.2021 13:59 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:03
Vali Çuhadar, emekçi kadınları unutmadı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil işletmesinde çalışan, üreten ve emeği ile var olan emekçi kadınları ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Adıyaman Organize Sanayi Bölgesindeki tekstil işletmesinde çalışan, üreten ve emeği ile var olan emekçi kadınları ziyaret ederek karanfil takdim etti.

Kadın istihdamının yoğun olduğu Adıyaman OSB'deki bir tekstil işletmesinde kadın çalışanlarını ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar'a, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve Çalışma ve İşkurumu İl Müdürü Mehmet Emin Yücekaya eşlik etti.

İşletmeyi gezerek çalışan kadınlarla tek tek sohbet eden Vali Mahmut Çuhadar ve beraberindekiler, fabrikanın üretim ve kesimhane gibi bantlarını gezerek, çalışan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar günlerini kutlayarak kırmızı karanfil takdim etti.

Kadınlar bizim için sadece yılın belirli gün ve haftalarında değil yılın her günü hatırlanması gereken kıymetli anamız, eşimiz, kızımız ve bacılarımızdır diyen Vali Mahmut Çuhadar," Anadolu kadını dünyanın en fedakar kadınıdır. Kadınlarımız ailesinin geçimine yardımcı olmak amacıyla alın teri ve emeğiyle bazen anne, bazen işçidir. Kadınlarımız ne kadar güçlü olursa ülkemiz de o kadar güçlü olur. Kadınlarımız sadece üretimde değil, yaşamın her alanında varlar. Aile kurumunun temel taşı, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınlarımız ve annelerimiz daima özverinin, sevginin ve yetiştirdikleri nesillerle zengin medeniyetimizin oluşum kaynağı olmuşlardır. Alın teriyle, emeğiyle yaşamını devam ettiren ve mücadele eden bütün kadınlarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum" dedi. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar, emekçi kadınları unutmadı
Vali Çuhadar, emekçi kadınları unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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