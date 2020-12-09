Vali Çuhadar Dünya İnsan Hakları Gününü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününü kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapmış olduğu açıklamada birlik ve beraberlik mesajları veren Vali Mahmut Çuhadar, "İnsan hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. İnsan hakları kişiyi hür, onurlu ve özgür bir şekilde yaşatacak kurallar bütünüdür.

Ülkemiz geçmişte olduğu gibi bugün de, demokrasi, insan hakları, saydamlık, kadın, erkek eşitliği gibi ortak değerlerimizin güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasına; ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı ile her türlü etnik, dini ayrımcılık ve aşırılıkla mücadele edilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti yurtta ve dünyada barışın tesisi, temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında her türlü desteği vermeye devam edecek güçte ve kararlılıkta istikbale yürüyüşüne devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, necip milletimizin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Gününün 72. yıldönümünü içtenlikle kutluyor, toplumumuzda insan hak ve özgürlüklerinin, karşılıklı sevgi ve saygı duygularının yoğun olarak yaşanmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı