Vali Çuhadar'dan tarım ve orman müdürlüğüne ziyaret Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurumlarının faaliyet ve çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla başladığı kurum ziyaretlerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile devam etti.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, kamu kurumlarının faaliyet ve çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla başladığı kurum ziyaretlerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile devam etti.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelişinde Vali Mahmut Çuhadar'ı Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve şube müdürleri karşıladı.

Karşılama sonrası Vali Mahmut Çuhadar, Tarım ve Orman Müdürlüğü birimlerini tek tek gezerek personelden yaptıkları işler hakkında bilgiler aldı.

Birimlerdeki incelemelerinin ardından Vali Mahmut Çuhadar kuruma ait toplantı salonuna geçerek, Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas'tan sunum eşliğinde tarım ve orman müdürlüğünün Adıyaman'daki genel durumu, ekim alanları, hazırlanan ve devam eden projeler, gıda denetimleri, bakanlıkça gerçekleştirilen desteklemelerin rakamsal durumu, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi, eğitim çalışmaları, Adıyaman'daki hayvan varlığı, sulama projeleri, üretim yapılan tesisler, hayvancılığın geliştirilmesi için yapılan çalışmalar, tarımsal sorunlar ve çözüm önerileri ile yapılması planlanan projeler hakkında detaylı bir brifing aldı.

Brifing sonrası Tarım ve Orman İl Müdürü Nurettin Kıyas ve şube müdürlerine teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dileyen Vali Çuhadar, "Ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanan Adıyaman'da tarım ve hayvancılık alanında yapılan çalışmaları ve hayata geçirilen projeleri önemsiyorum. Uygun iklim yapısıyla Adıyaman'ın verimli toprakları ve tarımsal potansiyelinin daha yukarılara çıkarılması için hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yapma çabasında olursak, gayretlerimiz sonuçsuz kalmayacaktır" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA