Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütlerine yönelik icra edilen Pençe-Kaplan Harekatında EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan memleketi Adıyaman'a getirildi.

ADIYAMAN (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütlerine yönelik icra edilen Pençe-Kaplan Harekatında EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan memleketi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GATA'daki 40 günlük tedavisinin ardından memleketine getirilen Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı merkeze bağlı Hasankendi Köyündeki baba evinde ziyaret etti.

EYP'nin patlaması sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanarak 40 gündür GATA'da tedavi gören ve tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı evinde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Taştan ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Vali Mahmut Çuhadar, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için Pençe-Kaplan Harekatının başladığı günden bu yana Irak'ın kuzeyinde vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin. Musa kardeşimizin de vatanımız uğruna yaptığı büyük fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine ve tüm gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını ve hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Her türlü sıkıntınızda kapımız her zaman sizlere açıktır. Musa kardeşimize ve bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Taştan ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret

Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Muhammed Ali Fatih Erbakan
Magazin Tanem Sivar Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Balotelli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Güzel Sözler Yiğit Marcus Aral
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 13:03:21. #1.12#