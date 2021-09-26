Vali Çuhadar'dan Pençe-Kaplan Gazisi Taştan'a ziyaret

ADIYAMAN (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kuzey Irak'ta terör örgütlerine yönelik icra edilen Pençe-Kaplan Harekatında EYP'nin patlaması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan memleketi Adıyaman'a getirildi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, GATA'daki 40 günlük tedavisinin ardından memleketine getirilen Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı merkeze bağlı Hasankendi Köyündeki baba evinde ziyaret etti.

EYP'nin patlaması sonucu vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla yaralanarak 40 gündür GATA'da tedavi gören ve tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirilen Piyade Uzman Çavuş Musa Taştan'ı evinde ziyaret eden Vali Mahmut Çuhadar, Taştan ve ailesiyle sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, acil şifalar diledi.

Vali Mahmut Çuhadar, "Vatanımızın ve milletimizin bekası için Pençe-Kaplan Harekatının başladığı günden bu yana Irak'ın kuzeyinde vatan ve bayrak aşkıyla vatan savunması yapan kahraman Mehmetçiklerimizle gurur duyuyoruz. Allah ordumuzu düşmanlarımıza karşı muzaffer eylesin. Musa kardeşimizin de vatanımız uğruna yaptığı büyük fedakarlığı hiçbir zaman unutmayacağız. Kendisine ve tüm gazilerimize minnettarız. Şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarını ve hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Her türlü sıkıntınızda kapımız her zaman sizlere açıktır. Musa kardeşimize ve bütün gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Taştan ve ailesi ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti. - ADIYAMAN