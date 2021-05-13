Vali Çuhadar'dan jandarma ve polise bayram kutlaması
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Vali Çuhadar'dan jandarma ve polise bayram kutlaması

Vali Çuhadar'dan jandarma ve polise bayram kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı kutlama töreninin yapılmadığı Adıyaman'da görevi başındaki jandarma ve emniyet personeli ile devletin koruması altındaki çocukları ziyaret ederek bayramını kutladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve beraberindeki heyet, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Ramazan Bayramı kutlama töreninin yapılmadığı Adıyaman'da görevi başındaki jandarma ve emniyet personeli ile devletin koruması altındaki çocukları ziyaret ederek bayramını kutladı.

Gerçekleşen ziyaretlere Vali Mahmut Çuhadar'ın yanı sıra AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Töken, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin katıldı.

İlk ziyaretini İl Jandarma Komutanlığına gerçekleştiren Vali Mahmut Çuhadar ve protokol üyeleri, burada Jandarma personeli ve vatani görevini yapan askerlerle sohbet ederek bayramını kutladı.

Ardından polis evine geçen Vali Çuhadar ve beraberindeki heyet, emniyet personeli ile bayramlaştı.

Vali Çuhadar, bayramını kutladığı jandarma ve emniyet personeline kentin asayiş ve huzurunun sağlanmasının yanı sıra tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan korona virüs pandemisi tedbirleri kapsamında yaptıkları fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Nüfusun yoğun yaşandığı kentte polisin, kırsalda da jandarmanın büyük bir özveri ve fedakarlıkla çok yoğun mesai harcadığını dile getiren Vali Çuhadar, "Bayram günlerinde herkes ailesi ile birlikte bayram kutlarken, sizler görevinizin başında yine milletimizin hizmetinde ve emrinde oldunuz. Bu vesileyle bir kez daha bu şehrin Valisi olarak bu şehre yapmış olduğunuz hizmetler vesilesiyle çok teşekkür ediyorum. Allah sizleri korusun, kollasın, muhafaza etsin. Ailenizin ve sevdiklerinizin mübarek Ramazan Bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Vali Mahmut Çuhadar Başkanlığındaki heyet, son olarak devletin koruması altındaki çocukları ziyaret ederek bayramını kutladı. Buradaki ziyarete Vali Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in eşi şule Ergüder'de katıldı. Burada çocuklar tarafından çiçeklerle karşılanan protokol üyeleri, çocuklara yakın ilgi göstererek sohbet edip bayramını kutladı. - ADIYAMAN

Vali Çuhadar'dan jandarma ve polise bayram kutlaması
Vali Çuhadar'dan jandarma ve polise bayram kutlaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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