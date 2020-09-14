Vali Çuhadar'dan CHP'ye ziyaret
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Vali Çuhadar'dan CHP'ye ziyaret

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman İl Başkanlığına iadeyi ziyarette bulundu.

Vali Çuhadar'dan CHP'ye ziyaret
14.09.2020 17:25 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:29

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, CHP Adıyaman İl Başkanlığına iadeyi ziyarette bulundu.

Göreve başlamasının ardından kendisini ziyaret eden CHP heyetine, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, ziyarette bulundu. CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve partililer tarafından parti binası girişinde karşılanan Vali Mahmut Çuhadar ile partililer Adıyaman üzerine sohbet etti.

Ziyarette Covid-19 salgını, kütüphane projesi başta olmak üzere Adıyaman'ın genel sorunları ve çözüm önerileri konuşuldu.

İl Başkanı Burak Binzet, Vali Mahmut Çuhadar'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Adıyaman'a dair güzel ve faydalı sohbet ettiklerini dile getirdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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