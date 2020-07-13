Vali Çuhadar'dan 15 Temmuz mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Çuhadar'dan 15 Temmuz mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çuhadar'dan 15 Temmuz mesajı
13.07.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.07.2020 15:31

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Gününün dördüncü yıldönümünü milletçe birlik, beraberlik ve gururla kutlamanın onurunu yaşadıklarını söyleyen Vali Çuhadar, "FETÖ tarafından tarihimizin en karanlık hadiselerinden biri olarak gerçekleştirilen 15 Temmuz işgal girişimi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın üstün liderliğinin sevk ve idaresinde, hükumetimizin kararlı duruşu, tarihi şan ve şerefle dolu aziz milletimizin demokrasimize ve hukukuna sahip çıkışı, vatanperver güvenlik güçlerimizin şanlı direnişi sayesinde bertaraf edilmiştir. 15 Temmuz imansız paslı yüreklerin, imanlı yürekler karşısında tarumar olduğu gündür. O karanlık gecede, kadınıyla erkeğiyle, yaşlısıyla genciyle, din, dil, ırk ve mezhep ayrımı yapmaksızın milli ve manevi dinamiklere yaslanarak yek vücut olan kahraman milletimiz dahili ve harici düşmanlara geçit vermemiş, şanlı tarihine yeni bir izzet ve onur sayfası eklemiştir. Sultan Alparslan'ın beyaz atının üstünde ve ordusunun en ön safında kefeniyle savaştığı Malazgirt Ovasındaki cesaretiyle kazandığımız Anadolumuz, bin yıl sonra cumhurbaşkanımızın aynı kararlılığıyla ve ölümü öldüren cesaretiyle sonsuza değin Türk yurdu olarak yeniden tescillenmiştir. 15 Temmuz gecesinin o zifiri karanlığında kahraman milletimizin kurtardığı sadece aziz vatanı değil, aynı zamanda şeref, haysiyet ve izzetleri olmuştur. O karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Malazgirt'te, Çanakkale'de, Sakarya'da, Kurtuluş Savaşında dedelerinin, atalarının izinde yürümekten onur duyan, bir an bile tereddüt etmeyen vatan evlatları oldukça ne darbeler ne de başka hain girişimler bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. O nedenle hep birlikte 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Türk Milletinin bu kutlu yürüyüşü zalime karşı mazlumların yanında dik duruşu nesiller boyu devam edecektir. Rabbim bir daha 15 Temmuz gibi bir badireyi aziz milletimize yaşatmasın. Bundan sonra bize düşen görev birbirimize daha çok kenetlenmek, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak ülkemizi güçlendirmek ve muasır medeniyetler seviyesine taşımaktır. 15 Temmuz'da sokağa çıkarak o karanlık geceyi aydınlığa kavuşturan aziz milletimizin her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Bu ihanet girişimi karşısında 15 Temmuz gecesinden itibaren darbeye karşı durup 27 gece sabahlara kadar demokrasi nöbeti tutan yediden yetmişe tüm Adıyamanlı hemşehrilerime gönülden teşekkür ediyorum. Bir hilal uğruna o gece canlarını feda eden aziz vatan şehitlerimizi hürmetle, rahmetle, minnetle yad ediyor, gazilerimize de Allah'tan sağlık, afiyet ve uzun ömürler diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış Magazin
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte...
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı Magazin
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü 3. Sayfa
Minibüste başlayan 'öksürük' kavgası dışarıda da devam etti, ortalık savaş alanına döndü
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar 3. Sayfa
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı 3. Sayfa
Balayı yerine hastaneye! Düğünden sonra korona teşhisi konan gelin damat tedaviye alındı
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama Güncel
ABD'deki çocuk ticareti skandalı sonrası fahiş fiyatlı çocuk ürünleri nedeniyle hedef olan Trendyol'dan açıklama
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Burdur diken üstünde! Alay Komutanlığında görevli askerlerde koronavirüs tespit edildi
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Türbülansa giren Hindistan uçağı yolcularının ölüm korkusu kamerada
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
Aylardır Dominik'te olan Survivor yarışmacıları virüsten korunmak için maske taktı! İlk tepki Cemal Can'dan geldi
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
450 bin liralık borç kağıdını yutmaya çalışıp kadın polisin parmağını ısırdı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
İstanbul Esenyurt'ta 19 yaşındaki genç, kardeşini darp eden çocuğu tek yumrukla bayılttı
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Jürgen Klopp veda için tarih verdi: 2024'te sözleşmem bitince Liverpool'dan ayrılacağım
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Putin, Ayasofya için endişelerini dile getirdi, Erdoğan telefon görüşmesinde garanti verdi
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
Ergin Ataman ve Arda Turan'ın da aralarında olduğu yatırımcı grubu, İtalya'dan basketbol takımı satın aldı
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Sağlık Bakanlığı bez maske kullanmaması gereken 4 grubu uyardı
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Doğum ihbarına giden ambulans kurşun yağmuruna tutuldu
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Son dakika: Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a çok sert tepki: Aklını başına alsın, Azerbaycan'ın yanındayız
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına 'Yeter' diyerek resti çekti
Serenay Sarıkaya, Ozan Güven'in kendisine platonik aşık olduğu iddialarına "Yeter" diyerek resti çekti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Fatma Şahin, filmde baklava yiyen Charlize Theron'ı Gaziantep'e davet etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Bülent Turan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Aybüke Pusat Demet Akalın
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Serdar Gürler Hikmet Karaman Sofiane Feghouli
Daha Fazla Çocuk Düğün Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Vali Çuhadar'dan 15 Temmuz mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 15:57:03. #1.14#
title