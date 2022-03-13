Vali Çuhadar'dan 14 Mart Tıp Bayramı açıklaması

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 14 Mart Tıp Bayramını kutladı.

Vali Çuhadar mesajında, insan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan hekimlerin ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladığını söyledi.

Vali Çuhadar, "Sağlıklı bir toplum oluşturmanın sağlıklı bireyler yetiştirmekle mümkün olacağının bilincinde olan devletimiz insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı ile sağlık ve tıp alanında yaşanan gelişmeler ve ilerlemeler ışığında halkımıza kaliteli sağlık hizmeti sunabilmek için önemli yatırımlar ve reformlar hayata geçirmiştir. Elbette, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulmasında, sağlık tesislerinin varlığı büyük önem taşısa da, asıl başarıyı yakalayan ve övgüyü hak eden sağlık çalışanlarımızın özverili, sabırlı ve hoşgörülü bir şekilde gece gündüz demeden çalışarak, üstlendikleri görevi yapma çabaları büyük önem arz etmektedir. Özellikle iki yılı aşkın bir süredir tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının halen tehdit olarak yaşandığı bu dönemde, canları pahasına görev yapan sağlık personelimizin, bu süreçte göstermiş olduğu büyük çaba, gayret ve fedakarlıklar her türlü takdirin üzerindedir. Vatandaşın canını kendi canından üstün tutan değerli sağlık kahramanlarımızın bu özverili çalışmaları ve emekleri aziz milletimizin gönlünde hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bugün yaşadığımız sıkıntıları, sorunları şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da siz değerli sağlık çalışanlarımızın gayret ve fedakarlıklarıyla inşallah yakın bir zamanda geride bırakarak bu salgının üstesinden geleceğiz.

Son derece kutsal bir görevi, değeri hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek manevi bir hazla icra eden değerli hekimlerimizin ve sağlık hizmetlerini halkımıza ulaştırmada büyük bir özveri ile görev alan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını kutluyorum. Salgın dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hasta olanlara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / Yerel