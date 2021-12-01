Vali Çuhadar, Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı - Haberler
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Vali Çuhadar, Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Vali Çuhadar, Adıyaman'ın il oluşunun yıl dönümünü kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman'ın il oluşunun 67. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın huzur ve barış kenti olduğunu dile getirerek açıklamalarda bulunan Vali Çuhadar, "Köklü geçmişi, zengin tarihi ve tabiat harikası güzellikleri ile Adıyaman'ımızın il oluşunun 67. yıldönümünü kutluyorum. Geçmişten gelen birikimi ile geleceğe doğru yürüyen ilimize bugüne kadar hizmet eden, gönül veren ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. hizmetinde bulunmaktan büyük bir onur duyduğum Adıyamanlı hemşerilerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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