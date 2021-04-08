Vali Çuhadar 10 Nisan Polis Haftasını kutladı
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Vali Çuhadar 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vali Çuhadar 10 Nisan Polis Haftasını kutladı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 10 Nisan Polis Haftasını kutlayarak açıklamalarda bulundu.

Türk Polis Teşkilatının 176. yıldönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını söyleyen Vali Mahmut Çuhadar, "Devletimizin bölünmez bütünlüğünü hedef alan tehdit ve tehlikelere karşı mücadeleyi kendisine vazife edinen, gücünü kanunlardan, desteğini de halkımızdan alan, geçmişi şan ve şerefle dolu emniyet teşkilatımız hem geleneksel değerler içinde toplumsal hukukun asli parçası, hem de çağdaş hukuk devletinin temel omurga yapılarından birisi olmuştur. 176 yıldır vatandaşlarımızın emniyeti için canla başla çalışarak devletimizin ve milletimizin göğsünü kabartan Türk Polis Teşkilatımız, ülke genelinde huzurun sağlanmasında, asayişin temininde, suç ve suçluyla mücadelede gelişmiş ülkelerin emniyet güçlerini dahi kıskandıran başarılara imza atmaktadır. Emniyet ve asayiş hizmetlerinin sağlanmasında gösterdiği başarılı çalışmalarının yanı sıra içinde geçtiğimiz zorlu pandemi sürecinde de fedakarca görev yaparak üstün bir çaba gösterdiğine hepimizin şahit olduğu polisimiz, vatandaşlarımızı salgından koruyabilmek için canla başla mücadele etmekte, milletimizin sağlık ve selameti için gece-gündüz demeden yoğun bir gayret ve çaba göstermektedir. Ulu bir çınar misali köklerini vatanın bağrına salarak, vatan, millet ve bayrak uğruna canını ortaya koyan 176 yıllık emniyet teşkilatının yüce ülküsüne sahip polis teşkilatımızın her derecesindeki fedakar ve cefakar mensuplarının bu anlamlı gününü kutluyorum. Vatan ve görev uğruna şehitlik mertebesine erişen kahraman polislerimizi ve tüm güvenlik güçlerimizi rahmet ve şükranla anıyor, gazilerimize de sağlık ve sıhhat diliyorum. Büyük fedakarlık, sabır ve cesaretle görevlerini sürdüren emniyet teşkilatı mensuplarımıza aileleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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